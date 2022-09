Ag. Bove: "Già significativo che sia considerato in un progetto ambizioso come quello della Roma"

CSS - Diego Tavano, procuratore di Edoardo Bove, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica durante la trasmissione "Crossover". Il centrocampista classe 2002 finora ha raccolto 2 presenze, più simili a comparse visti gli 11 minuti complessivi, in queste prime 5 giornate di campionato. Queste le parole dell'agente del giocatore:



Il centrocampo è stato uno dei reparti che ha subito più cambiamenti: come si può inserire il profilo di Edoardo Bove?

"Sulla squadra posso dire la mia, rispettando sempre le scelte di Mourinho; su Edoardo però preferisco non parlare. Ognuno si è fatto una propria idea sul calciatore e sul suo valore, ma non mi permetto di fare confronti con la squadra attuale. La Roma è forte e completa in tutti i reparti, penso riuscirà a fare un grande campionato coinvolgendo tutti nel giusto modo".



C’è stata la possibilità che in estate Bove partisse in prestito per giocare con più costanza?

"Il ragazzo oggi è nella Roma perché è stato voluto e noi abbiamo rispettato il pensiero della dirigenza. Edoardo fa il suo lavoro ed ha un contratto con la Roma, poi parlerà il campo e vedremo. Deve pensare ad allenarsi bene e a mettersi a disposizione. I progetti con il club sono sempre condivisi"

Può giocare domani in Europa League? Come sta Bove?

"Un ragazzo di vent'anni che guadagna molto più di tantissime altre persone e che gioca nella Roma sta bene. È un giocatore giovane e ci sarà tempo per esprimere le sue qualità. È già importante e significativo che sia considerato dalla Roma in un progetto così ambizioso. Il club giallorosso oggi vale come le grandi squadre italiane ed europee. Per domani vediamo: è a disposizione".

Come sta cambiando il modo di fare mercato rispetto a qualche anno fa?

“I giocatori che vanno a parametro zero non lo fanno per scelta, c’è meno forza da parte dei club. Per i rinnovi serve profonda convinzione da entrambe le parti. Nel motociclismo, ad esempio, i contratti non superano mai i due anni. La Roma ha vissuto tante situazioni delicate con calciatori in esubero con contratti lunghi, oggi giustamente si riflette di più sul rinnovo. Quando un calciatore va a scadenza l’unico che ci guadagna è l’agente, perché spesso il giocatore è spaventato dalla situazione”.

Cosa ne pensi del progetto Roma e dell’inizio di stagione?

"Da tifoso sono molto contento, ormai non mi nascondo più. Il progetto va avanti molto bene e hanno fatto un lavoro incredibile dal punto di vista dirigenziale. La Roma ha ereditato una situazione molto pesante ed è riuscita a fare un gran lavoro. Il merito è di Tiago Pinto, ma anche di Mauro Leo, il Direttore Sportivo che lo ha aiutato. Una partita storta come quella di Udine può capitare. La Roma lotterà fino alla fine per la vittoria del campionato".