ORSI: "Domani non sarà una scampagnata" - BALZANI: "Per me Camara non giocherà dall'inizio"

Dopo Udine, la Roma è attesa dalla trasferta europea in casa del Ludogorets prima della sfida di campionato con l'Empoli. Lungo le frequenze radiofoniche il focus è principalmente sull'esordio in Europa League e le scelte di Mourinho: "I ragazzi devono capire che non è una scampagnata, la squadra deve andare lì e riscattare la partita di Udine", dice Nando Orsi. "Mi aspetto Svilar dal primo minuto, sarà il portiere del futuro della Roma", aggiunge Max Palombella. Infine, per Roberto Pruzzo "i giocatori devono dimostrare di essere all'altezza della competizione".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Bisogna ricordarsi Udine in vista della partita di domani. C'è la necessità di cambiare giocatori che stanno rendendo poco e niente. Mi aspetto grinta e determinazione, le caratteristiche che non si sono viste ad Udine. I giocatori devono dimostrare di essere all'altezza della competizione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Le insidie ci sono e possono palesarsi come l'anno scorso contro il Bodo-Glimt. I ragazzi devono capire che non è una scampagnata, la squadra deve andare lì e riscattare la partita di Udine (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Vedo una Roma più difensiva dell'anno scorso. La rosa è molto competitiva, mi auguro diventi presto una squadra "alla Mourinho". Domani proverei qualcosa di diverso, potrebbe portare qualcosa in più. Mi aspetto Svilar dal primo minuto, sarà il portiere del futuro della Roma (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Si deve andare in Bulgaria per vincere, devono farsi un'esame di coscienza e rendersi conto di quali difetti devono eliminare (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Abraham non sarà convocato per la trasferta in Bulgaria perché lo staff medico ha preferito tenerlo a riposo. Domani ci sarà un minimo di turnover se vogliamo chiamarlo così. Penso che vedremo in porta Svilar, Celik al posto di Karsdorp e Zalewski al posto di Spinazzola, poi Belotti vista la mancanza di Abraham e secondo me non giocherà dal primo minuto Camara (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)