EMPOLI-ROMA: arbitra Marinelli

Sarà Marinelli ad arbitrare la sfida tra Empoli e Roma in programma lunedì sera al Castellani. L'arbitro della sezione di Tivoli sarà coadiuvato dagli assistenti Di Iorio e Affatato, con Pezzuto come IV uomo. Chiffi e Galetto saranno rispettivamente Var e Avar dell'incontro. Questo il quadro completo delle designazioni per il prossimo turno:

NAPOLI – SPEZIA Sabato 10/09 h. 15.00

SANTORO

MARGANI – D’ASCANIO

IV: VOLPI

VAR: VALERI

AVAR: PRENNA

INTER – TORINO Sabato 10/09 h. 18.00

AYROLDI

CECCONI – BERCIGLI

IV: DOVERI

VAR: DI BELLO

AVAR: BINDONI

SAMPDORIA – MILAN Sabato 10/09 h. 20.45

FABBRI

LIBERTI – DEL GIOVANE

IV: MASSA

VAR: ABISSO

AVAR: LONGO S.

ATALANTA – CREMONESE h. 12.30

COLOMBO

SCHIRRU – DI GIACINTO

IV: GUALTIERI M.

VAR: GUIDA

AVAR: PRETI

BOLOGNA – FIORENTINA h. 15.00

ORSATO

LO CICERO – PAGLIARDINI

IV: ZUFFERLI

VAR: MAGGIONI

AVAR: MUTO

LECCE – MONZA h. 15.00

PAIRETTO

CARBONE – GIALLATINI

IV: MIELE G.

VAR: DI MARTINO

AVAR: PAGANESSI

SASSUOLO – UDINESE h. 15.00

CAMPLONE

ALASSIO – PAGNOTTA

IV: GIUA

VAR: DI PAOLO

AVAR: MARCHETTI

LAZIO – H. VERONA h. 18.00

IRRATI

ROSSI L. – PERROTTI

IV: BARONI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VALERIANI

JUVENTUS – SALERNITANA h. 20.45

MARCENARO

SCARPA – TRINCHIERI

IV: SOZZA

VAR: BANTI

AVAR: MELI

EMPOLI – ROMA Lunedì 12/09 h. 20.45

MARINELLI

DI IORIO – AFFATATO

IV: PEZZUTO

VAR: CHIFFI

AVAR: GALETTO