Roma mai vista

Mady Camara spera, “Preparazione verso l’Europa League. Daje“, dice. E chissà che domani non tocchi a lui, seppur arrivato da poco. Il centrocampo della Roma, in questo momento, ha bisogno di forse fresche e di dinamismo. Matic e Cristante? Ne basta uno, poi si vedrà, perché dopo il Ludogorets c’è l’Empoli e si gioca sempre, si sa (giovedì 15 con l’Helsinki, quindi con l’Atalanta, prima della sosta per le nazionali). In preallarme più di un giocatore, che si augura di trovare spazio in queste partite, magari già da domani sera in Bulgaria. Sperano tutti, da Svilar a Bove, fino a Belotti e, appunto, Camara, pur non essendo ancora al top della condizione. Abraham non ha nulla. C’è anche Dybala che non si arrende, lui che addirittura – gonfio di tanta Champions – l’Europa League non l’ha mai giocata e domani sarebbe un esordio, un’esperienza mistica. Una ripartenza dal gradino più basso, ma questo per ora passa il convento e a Trigoria, l’Europa League, resta un obiettivo vero. Pellegrini e Zalewski ci saranno, così come sembra molto probabile Celik dall’inizio, andrà a concedere un turno di riposo a Karsdorp. Mourinho non ama il turnover massiccio, quindi non ci aspettiamo di vedere una Roma rivoluzionata, ma di sicuro sarà diversa in qualche elemento che fino a ora abbiamo visto poco.

(Il Messaggero)