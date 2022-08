Wijnaldum atterrato a Ciampino, domani visite mediche e firma. Fatta per Veretout al Marsiglia, trattativa con il Fulham per Kluivert

La giornata di oggi è stata caratterizzata dall'arrivo di Georginio Wijnaldum nella Capitale. Il centrocampista olandese è stato accolto all'aeroporto di Ciampino da circa 500 tifosi e domani svolgerà le visite mediche di rito e subito dopo firmerà il suo nuovo contratto. La Roma però non sembra volersi fermare qui, infatti sarebbe vicina all'acquisto di Bailly.

Riguardo al mercato in uscita, invece, Veretout si trasferirà al Marsiglia per 11 milioni di euro più 4,5 di bonus. Ancora aperta la trattativa con il Fulham per Kluivert.

Intanto domenica i giallorossi sfideranno in amichevole lo Shakhtar Donetsk e per l'occasione lo Stadio Olimpico sarà sold out.

