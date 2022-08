Instagram, Placido nuovo scout giallorosso: "Grazie a chi mi ha concesso questa grande opportunità" (FOTO)

Daniele Placido entra nella Roma in qualità di scout: arriva dalla Romulea in cui ricopriva il ruolo di direttore sportivo. Placido ha affidato ad Instagram il suo pensiero in vista di questa nuova avventura in giallorosso: "Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla mia crescita e al mio percorso. Grazie a chi mi ha concesso questa grande opportunità. Forza Roma".