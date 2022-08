LIVE - Calciomercato Roma, Wijnaldum atterrato a Ciampino: presenti circa 500 tifosi, domani le visite. Presentazione domenica in occasione dell'amichevole con lo Shakhtar(FOTO e VIDEO)

Dopo Matic, Svilar, Celik e Dybala la Roma si prepara ad accogliere Georginio Wijnaldum: il centrocampista olandese arriva per rinforzare la squadra di Mourinho dal Psg e il club giallorosso vorrebbe farlo sbarcare nella capitale già nella giornata di oggi. Di seguito tutti gli aggiornamenti:

LIVE

23.15 - La presentazione, stando a quanto riportato dall'emittente televisiva, dovrebbe svolgersi all'Olimpico in occasione dell'amichevole con lo Shakhtar.

(Sky Sport)

18:53 - Anche Georginio Wijnaldum ha voluto pubblicare il video della sua accoglienza, aggiungendo un cuore giallo e uno rosso

?? E dopo il fratello, anche Georginio #Wijnaldum pubblica il video del suo arrivo a Ciampino ? ? Il calciatore ha aggiunto anche i due cuori ?❤️#AsRoma pic.twitter.com/lKQkz43VvT — laroma24.it (@LAROMA24) August 4, 2022

18:38 - L'entusiasmo dei tifosi della Roma ha sorpreso anche il fratello di Georginio Wijnaldum, Gilly, il quale ha deciso di riprendere la scena. Il video è stato pubblicato sul suo account Instagram





18:24 - L'accoglienza da brividi per Wijnaldum

18:17 - Entusiasmo alle stelle: Georginio Wijnaldum è a Ciampino. Tifosi in delirio

Ecco #Wijnaldum dopo essere atterrato a Ciampino, accolto calorosamente dai suoi nuovi tifosi ?

DAJE GINI! ??? #AsRoma pic.twitter.com/vMKqDr74Hf — laroma24.it (@LAROMA24) August 4, 2022

18:12 - ECCO WIJNALDUM!

17:55 - Wijnaldum è appena atterrato all'aeroporto di Ciampino!

17:45 - Cresce l'attesa tra i tifosi: l'aereo atterrerà a breve. Al momento sono presenti circa 500 persone a Ciampino

17:30 - Sono ben 7004 le persone che stanno seguendo live sul sito flyradar24.com il volo su cui si trova Wijnaldum. In questo momento è l'aereo più tracciato al mondo

17:20 - I tifosi continuano a cantare in attesa dell'arrivo di Wijnaldum

17:16 - Presenti circa 200 tifosi a Ciampino. L'aereo su cui si trova Wijnaldum sta sorvolando la Liguria in questo momento

Circa 200 i tifosi presenti all’aeroporto di Ciampino in attesa di #Wijnaldum.

L’aereo momentaneamente si trova nei pressi della Liguria. #AsRoma

??? pic.twitter.com/JoW7hXREpa — laroma24.it (@LAROMA24) August 4, 2022

17:02 - L'entusiasmo dei tifosi della Roma per l'arrivo di Wijnaldum è incontenibile: i supporter stanno seguendo in tempo reale il viaggio sul sito flyradar24.com. In questo momento il volo su cui si trova il calciatore olandese rappresenta quello più 'tracciato', infatti sono 3508 le persone collegate.

(sport.sky.it)

16.44 - Con tutta probabilità il volo atterrerà a Ciampino con qualche minuto di ritardo rispetto all'ultimo orario programmato, le 17.30.

16.30 - Sono già un centinaio i tifosi presenti a Ciampino per accogliere Gini Wijnaldum, come riporta l'esperto di calciomercato.

(gianlucadimarzio.com)

15.47 - Fissate per la giornata di domani le visite mediche di Georginio Wijnaldum, come riporta su Twitter Fabrizio Romano. Dopodiché il giocatore verrà ufficialmente annunciato. Modalità del trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. 5 milioni di stipendio quelli che sborserà la Roma - 50% dell'ingaggio complessivo del giocatore -.

Georginio Wijnaldum will be in Rome in the coming hours, medical will take place on Friday morning then he will be unveiled as new AS Roma player. ??? #ASRoma Loan with buy option for €8m. Roma will pay €5m, around 50% of salary. Here we go confirmed since Monday night. pic.twitter.com/MfkkjKrJTm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2022

15.39 - Aggiornamento sulla tabella di marcia del volo che porterà Wijnaldum a Roma: in questo momento il charter risulta a Parigi per prelevare il calciatore olandese.

15.14 - Piccola rettifica sull'orario d'arrivo di Wijnaldum a Ciampino: stando a quanto filtra il calciatore arriverà a Roma intorno alle 17.30. Confermata l'indiscrezione che voleva la famiglia decollata da Rotterdam per fare tappa a Parigi, prelevare il giocatore e dirigersi a Ciampino.

? UFFICIALE Il volo di Gini #Wjinaldum è partito pochi minuti fa da Rotterdam, dove è stata prelavata la famiglia. Ora arriverà a Parigi per far salire a Bordo il giocatore. L’arrivo a Ciampino è previsto per le 17.30 (orario di massima)#asroma ??? — laroma24.it (@LAROMA24) August 4, 2022

14.30 - Indizi social da parte della famiglia di Wijnaldum: suo fratello, la sua compagna e suo figlio hanno infatti postato alcune immagini che li immortalano mentre si imbarcano su un aereo - Rotterdam la localizzazione del fratello di Gini, Gilly, che stuzzica anche la curiosità dei tifosi con un "Indovinate dove sono diretto" -. Probabile dunque che le persone più vicine a Wijnaldum faranno tappa, insieme ai Friedkin, a Parigi, per rilevare il calciatore e dirigersi a Roma.

13.24 - Ulteriori dettagli sui numeri forniti da Checco Oddo Casano, che spiega come la Roma pagherà 2 milioni al Psg per il prestito - confermato il diritto di riscatto a 8 senza condizioni obbligatorie - e 4.8 milioni come ingaggio per il giocatore

? #Wijnaldum, dettagli accordo: 2 milioni per il prestito, 8 per il DIRITTO di riscatto ufficialmente senza condizioni obbligatorie 4,8 milioni di euro al calciatore per questa stagione — Checco Oddo Casano (@CheccoCasano) August 4, 2022

13.20 - Altri dettagli sono forniti dal giornalista de "Il Tempo" Filippo Biafora: Wijnaldum arriva in giallorosso in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro, non è stato inserito alcun obbligo condizionato. Il Psg pagherà al giocatore le mensilità di luglio ed agosto.

Alti dettagli: l'#ASRoma prende #Wijnaldum in prestito con diritto di riscatto ad 8 milioni. Non è stato inserito alcun obbligo condizionato. Il #Psg pagherà al giocatore le mensilità di luglio e agosto #Calciomercato @tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 4, 2022

13.00 - Il sito dell'emittente televisiva fa un riepilogo dell'operazione Wijnaldum: il giocatore, che dovrebbe arrivare a Ciampino nel pomeriggio o al massimo entro questa sera, dovrebbe trasferirsi alla Roma in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro senza alcun obbligo vincolante. Al Psg guadagna 7 milioni più 3 di bonus facilmente raggiungibili: la Roma pagherà quasi il 50% dell'ingaggio, con l'olandese che ha rinunciato a circa un milione di bonus.

(sport.sky.it)

12.45 - Anche il giornalista del "Corriere dello Sport" Jacopo Aliprandi conferma il viaggio dei Friedkin da Londra per prelevare Wijnaldum a Parigi e poi sbarcare a Ciampino intorno alle 16.50. Domani il centrocampista effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto con la Roma.

? Londra-Parigi-Roma. I #Friedkin sono in viaggio con il loro aereo privato per prelevare #Wijnaldum: poi sbarcheranno a Ciampino alle 16.50. Domani le visite mediche e la firma sul contratto ✅#ASRoma @CorSport @ReteSport pic.twitter.com/meGkGNv626 — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) August 4, 2022

12.40 - Nuovo aggiornamento sul fronte Wijnaldum: stando alle informazioni del giornalista de "Il Tempo" Filippo Biafora, l'aereo dei Friedkin che porterà l'olandese a Ciampino è decollato dall'aeroporto Biggin Hill di Londra e farà tappa a Parigi per far imbarcare il centrocampista, la sua famiglia e i suoi agenti.

L’aereo dei #Friedkin che porterà #Wijnaldum a Roma è appena decollato dall’aeroporto Biggin Hill di Londra. Tappa intermedia a Parigi per far imbarcare il giocatore, la sua famiglia e gli agenti. Poi direzione Ciampino#ASRoma @tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 4, 2022

12.20 - Secondo il sito dedicato alle trattative di mercato, Wijnaldum arriverà intorno alle 16.50 a Ciampino a bordo dell'aereo dei Friedkin con la probabile presenza di almeno uno tra Dan e Ryan. Poi il centrocampista andrà a Trigoria e probabilmente solo domani mattina svolgerà la visite mediche prima della firma sul contratto. Domenica sera sarà presentato all'Olimpico in occasione dell'amichevole contro lo Shakhtar Donetsk.

L'accordo tra Roma e Psg è stato trovato nei giorni scorsi sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto inferiore a 9 milioni di euro che può diventare obbligo in caso di qualificazione in Champions League. La Roma pagherà 5 milioni di stipendio, mentre gli altri 2 saranno a carico del Psg. In caso di riscatto subentrerà il Decreto Crescita.

(calciomercato.com)

11.35 - Roma e Psg hanno trovato l'accordo definitivo per Wijnaldum. Arriverà in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Risolti anche tutti i problemi relativi ai bonus che tenevano in stallo l'affare e ora la Roma è al lavoro per farlo sbarcare in giornata a Ciampino. Potrebbe arrivare già nel pomeriggio (o entro sera) per cercare di chiudere già domani il giro di visite e ufficialità.

(ansa)

11.15 - La Roma sta lavorando per cercare di far arrivare Wijnaldum a Ciampino già oggi pomeriggio con un volo privato. La chiusura della trattativa con il Psg è sempre più vicina e il centrocampista arriverà in giallorosso in prestito con diritto di riscatto, senza obblighi vincolanti. Lo riporta il sito dell'esperto di calciomercato.

(gianlucadimarzio.com)

11.10 - Dopo aver completato le operazioni per portare in giallorosso Mile Svilar, Nemanja Matic, Zeki Celik e Paulo Dybala ora la società dei Friedkin è riuscita a piazzare il colpo a centrocampo: Georginio Wijnaldum è della Roma. Dopo oltre due settimane di trattativa Tiago Pinto ha messo il piede sull’acceleratore - già da alcuni giorni le parti erano più che vicine e ai dettagli - e ha trovato l’intesa finale con il Paris Saint-Germain, che aveva messo il centrocampista olandese sul mercato e non lo aveva inserito nel progetto del nuovo allenatore Galtier. [...] La trattativa per l’ex Liverpool, squadra con cui ha vinto una Champions League e una Premier League da assoluto protagonista, è nata grazie all’intuizione dell’intermediario Luca Bascherini, che ha avuto il mandato per offrirlo ai club italiani. Mentre al Nord hanno nicchiato per via del lauto ingaggio da 7 milioni netti e ricchi bonus, la Roma di Pinto e Mou ha subito capito di avere la chance di portare a Trigoria Wijnaldum e di aggiungere alla rosa il tanto atteso giocatore di grande qualità e sostanza in mediana.

Il classe 1990 non ha avuto indugi sull’accettare la corte romanista e in brevissimo tempo è stato trovato un accordo tra lui e la sua nuova società, che forte della stretta di mano con il ragazzo e il suo agente ha potuto imbastire al meglio la trattativa con il PSG. Anche qui c’è lo zampino dello Special One, che al telefono ha spiegato a Wijnaldum il progetto che sta costruendo: il sì è stato pressoché immediato. Ora è tempo delle questioni burocratiche: sbarco insieme alla famiglia e agli agente a Roma per i test medici (c'è uno slot prenotato a Ciampino per le 17.15, ma l'orario è ancora da confermare e non è escluso un leggero ritardo), foto di rito e firma sul contratto. Poi domenica, davanti ad uno Stadio Olimpico gremito anche in quella che sarà una calda domenica d’agosto, la presentazione davanti ai nuovi tifosi, pronti ad accogliere “Gini” a braccia aperte.

(iltempo.it)

