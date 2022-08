Roma-Shakhtar: alle 19.45 la presentazione della squadra. Un'ora dopo il fischio d'inizio (COMUNICATO)

ASROMA.COM - Manca ormai sempre meno alla presentazione della Roma davanti al pubblico dell'Olimpico: il club giallorosso, attraverso i propri canali ufficiali, fornisce dettagli ai tifosi per l'evento che avrà luogo il prossimo 7 agosto, con tanto di amichevole contro lo Shakhtar Donetsk: apertura dei cancelli alle 18.15, presentzione alle 19.45 e fischio d'inizio alle 20.45:

"E' arrivato il momento di tornare a casa. Nella nostra casa, in famiglia, per vedere la Roma. L’appuntamento è per domenica 7 agosto, allo stadio Olimpico.

La gara in programma è l’amichevole contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Un appuntamento già molto sentito dai romanisti, che presenzieranno in oltre 63mila sugli spalti. Una risposta enorme, continuando sulla scia di amore e passione della stagione scorsa, in cui si sono vissute notti magiche tra le mura giallorosse.

Il programma della serata è fitto e inizierà alle 19.45 con la presentazione della squadra e dello staff. Alle 20.45 è previsto il calcio d’inizio del match e nell’intervallo ci sarà l’esibizione del cantante Blanco.

Visto il grande afflusso, per non rischiare di perdersi nulla, il Club raccomanda ai propri sostenitori di recarsi allo stadio con congruo anticipo.

I cancelli dell’impianto del Foro Italico apriranno alle 18.15"

