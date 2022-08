Roma scatenata, almeno sul mercato: stando alle indiscrezioni lanciate dal sito specializzato, i giallorossi sarebbero vicini all'acquisto di Eric Bailly. Il difensore del Manchester United arriverebbe in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Con Wijnaldum in procinto di sbarcare a Roma e Svilar, Celik, Dybala e Matic già ufficializzati, non si ferma dunque la febbrile attività del club dei Friedkin nella campagna acquisti.

