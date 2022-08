Calciomercato Roma, Villar verso la Samp in prestito con diritto di riscatto: domani la chiusura dell'affare

Manovre a centrocampo per la Roma che si prepara ad accogliere Georginio Wijnaldum e a salutare Gonzalo Villar, uno degli esuberi in casa giallorossa. Stando alle informazioni del sito specializzato di calciomercato, Roma e Sampdoria stanno lavorando per definire i dettagli della formula del trasferimento - si tratta di un prestito con diritto/obbligo di riscatto - del centrocampista spagnolo in blucerchiato. L'operazione dovrebbe chiudersi in pochi giorni.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

Il sito dell'esperto di calciomercato fornisce un aggiornamento sull'operazione Villar-Sampdoria: domani è prevista la chiusura dell'affare che porterà il centrocampista spagnolo in prestito con diritto di riscatto dalla Roma al club blucerchiato.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE