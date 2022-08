Roma-Shakhtar Donetsk: Stadio Olimpico sold out (FOTO)

Domenica 7 agosto lo Stadio Olimpico sarà teatro della sfida tra Roma e Shakhtar Donetsk. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 20:45, ma un'ora prima ci sarà la presentazione della squadra giallorossa davanti ai propri tifosi. I supporter non vedono l'ora di acclamare i propri beniamini e per l'occasione ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Come si può apprendere dal sito dove si possono acquistare i biglietti, lo Stadio Olimpico è sold out, motivo per cui è stata chiusa la vendita dei tagliandi.