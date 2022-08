COTUMACCIO: "La sensazione è che stia nascendo una grande Roma" - SABATINI: "E' tra le prime tre squadre del campionato"

In partenza Veretout e Villar tra gli altri, attesa per l'arrivo di Wijnaldum: lungo le frequenze radiofoniche l'argomento più discusso è il mercato giallorosso. "Con Wijnaldum i giallorossi sono da scudetto, dalla metà campo in avanti forse è la squadra più completa insieme all'Inter", il pensiero di Stefano Agresti. "Mi aspetto aggiornamenti su Belotti e Senesi a breve", aggiunge Giorgio De Angelis.

Infine, Furio Focolari critica il reparto difensivo: "Dietro i tifosi devono pregare per le condizioni di Smalling. Mancini e Ibanez sono un disastro".

Alessandro Vocalelli si sofferma sull'importanza della proprietà americana: "Friedkin, ancor più di Mourinho, è la variante straordinaria di questa società". Giulia Mizzoni, invece, parla di Zaniolo: "Tenerlo sarebbe un segnale di forza importantissimo". Piero Torri invece resta con i piedi per terra: "Le partite si vincono in campo, non con le trattative''.

Il Tottenham si è mosso per Zaniolo, ma la trattativa c’è ed è aperta. Mourinho lo vorrebbe tenere, ma dipende dall’offerta che arriverà. Ad oggi il numero 22 partirebbe riserva nella Roma (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma è tra le prime tre squadre del campionato (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La sensazione è che stia nascendo una grande Roma (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Da qualche mese c’è stato un cambio di marcia, un qualcosa che ci sta facendo emozionare in modo particolare. Ora però dobbiamo tornare con i piedi per terra perché le partite si vincono in campo, non con le trattative (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se Zaniolo sarà quello visto questa estate, giocherà quasi sempre: un giocatore così spacca (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Credo che Cristante e Matic siano alternativi: se gioca uno non gioca l'altro. Entrambi avranno tanto spazio, non ci saranno gerarchie stabilite. Non ho la sensazione che Cristante sia percepito da Mourinho come una riserva, tutt'altro (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Mourinho l'anno scorso lamentava una rosa corta. Ora la rosa è adeguata. Certo, bisogna augurarsi che come lo scorso anno non ci siano infortuni. Il tecnico portoghese spreme i suoi fino all'osso, ma così ottiene risultati. I giallorossi nelle gerarchie hanno tolto tanti punti di distacco con Milan e Inter e superato il Napoli, secondo me (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Alla Roma sta succedendo quello che non succedeva da tempo. E il fatto che il presidente vada a prendere i giocatori con l'aereo ha un suo valore. Una volta portare un giocatore a Roma era difficilissimo, oggi le cose sono cambiate: addirittura si riducono lo stipendio per venire. Cristante? Viene sottovalutato, ma giocherà sempre (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Portare a Roma un grande giocatore come Wijnaldum. dopo Dybala, è una cosa straordinaria. Friedkin, ancor più di Mourinho, è la variante straordinaria di questa società (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Ho un pizzico di invidia per i tifosi della Roma, che possono godere di questi momenti. E' fantastico che i giallorossi riescano ad avere a disposizione giocatori del calibro di Dybala e Wijnaldum. Passo in avanti enorme della Roma (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Rinasce una Roma di altissimo profilo, l'ultima era quella della semifinale di Champions League. In questo secondo anno dopo l'infortunio mi aspetto 15 gol da Zaniolo, ma in un momento così non mi aspetterei un rapporto incrinato dei tifosi con la società nemmeno se si decidesse di cederlo. Al momento non mi risultano altre operazioni in vista per il centrocampo (PAOLO ASSOGNA, Tele Radio Stereo, 92.7)

Zaniolo? Brutto a dirsi, ma strategicamente non ci sarebbe momento migliore per una cessione eccellente (ANDREA DI CARLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Wijnaldum è un altro tassello di un mosaico che prende una forma sempre migliore. Questa squadra è sempre più a immagine e somiglianza di Mourinho e della società. Non posso che comprendere chi ha gli occhi che brillano pensando alla stagione che attende la Roma. Le cose sono cambiate parecchio, la Roma ha l'obbligo di tentare fino all'ultimo di qualificarsi in Champions, e forse di riuscirci. Zaniolo? Mi piangerebbe il cuore, ma se andasse via alle cifre di cui si parla non mi sentirei di prenderla in maniera drammatica. Poi tenerlo sarebbe un segnale di forza importantissimo (GIULIA MIZZONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Wijnaldum? Acquisto eccezionale, l'importante è che torni in condizione. Veretout sarebbe stato una riserva di lusso (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Matic e Cristante vanno alla stessa velocità, io andrei a cercare anche un altro centrocampista. Un giocatore aggressivo e che recuperi palloni. Zaniolo? Se resta secondo me può solo migliorare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Se la Roma tiene Zaniolo è meglio, ma anche se dovesse perderlo la squadra resta molto competitiva. Con Wijnaldum i giallorossi sono da scudetto, dalla metà campo in avanti forse è la squadra più completa insieme all'Inter. Ora è fondamentale prendere un difensore (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Quello che mancherebbe, post Wijnaldum e Belotti, sarebbe un difensore. Poi insisto che un centrocampista in più con caratteristiche differenti farebbe comodo (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma ha fatto mercato senza spendere soldi. Dal centrocampo in su è una squadra fortissima, da scudetto. Dietro i tifosi devono pregare per le condizioni di Smalling. Mancini e Ibanez sono un disastro (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Sento tantissimo entusiasmo per l'inizio della stagione. La società, il tecnico ed i tifosi si fidano di Zaniolo. La sua crescita è scontata, sia sul piano della concentrazione che tecnica. La Roma lotta per vincere il campionato, ha ridotto il gap con le prime (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

I Friedkin e Pinto stanno rafforzando la squadra in maniera incredibile. Inutile nascondersi, la Roma punta a vincere. La presidenza americana ha cambiato lo status della Roma. Mi aspetto aggiornamenti su Belotti e Senesi a breve (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)