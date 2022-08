Calciomercato Roma, fatta per Veretout al Marsiglia: cessione a titolo definitivo per 11 milioni più 4,5 di bonus legati a presenze ed obiettivi

Mentre la Roma attende l'arrivo di Georginio Wijnaldum, Jordan Veretout saluta il club giallorosso. Secondo il sito dell'esperto di calciomercato, la Roma ha raggiunto l'accordo con il Marsiglia per la cessione del centrocampista francese a titolo definitivo. Il club giallorosso incasserà 11 milioni di euro, ai quali potranno essere aggiunti altri 4,5 milioni di bonus legati agli obiettivi: un milione al raggiungimento di 15 presenze stagionali, un altro milione in caso di 30 presenze e altri 2,5 in caso di qualificazione in Champions League.

L'OM spera di poter accogliere Veretout già nella giornata di oggi.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

Anche secondo il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari è stato raggiunto l'accordo tra Roma e Marsiglia per il trasferimento a titolo definitivo di Veretout intorno ai 10 milioni di euro.