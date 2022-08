Calciomercato Roma, Zaniolo-Tottenham: possibile blitz a Londra di Pinto

Nonostante il corteggiamento di inizio mercato da parte della Juve, Nicolò Zaniolo è rimasto, almeno fino ad ora, un calciatore della Roma. Prima della fine della sessione estiva però il classe '99 potrebbe comunque cambiare casacca: come riporta su Twitter Alfredo Pedullà esiste la possibilità di un blitz a Londra di Tiago Pinto per la cessione del gioiellino giallorosso al Tottenham. Fabio Paratici stima Zaniolo da sempre e Antonio Conte avallerebbe l'acquisto del suo cartellino, ma la Roma non farà sconti.

Come aggiunge Gianluigi Longari, l'intenzione della Roma sarebbe comunque quella di tenere Nicolò Zaniolo, ma il gradimento di Paratici per il giocatore fin dai tempi della Juventus non può lasciar escludere nessuno sviluppo.

#THFC Are still working about #Zaniolo. Possible a meeting in this week about that. #Roma want to keep him, but Paratici likes the Italian player since Juventus times. #Tottenham https://t.co/ZILTS09SVQ

— Gianluigi Longari (@Glongari) August 4, 2022