Calciomercato Roma: Fulham interessato a Kluivert. Incontro tra il club inglese e Pinto, ma manca ancora l'accordo

Justin Kluivert sembra sempre più vicino all'addio. L'esterno olandese non rientra nel progetto di Mourinho, motivo per cui è stato messo fuori rosa. Su di lui è molto forte il pressing del Fulham.

AGGIORNAMENTO 17:15 - Il gm della Roma, Tiago Pinto, ha incontrato in giornata il Fulham. Nonostante il forte interesse per Kluivert, le parti non hanno ancora trovato l'accordo.

(gianlucadimarzio.com)

AGGIORNAMENTO 14.17 - Fulham ad un passo dall'ingaggio di Justn Kluivert: come Marco Conterio di tuttomercatoweb sul proprio profilo Twitter, si tratta di un'operazione a titolo definitivo che porterà nelle casse della Roma circa 10 milioni di euro. Battuta dai Cottagers la concorrenza del Torino, che pure aveva manifestato interesse per l'attaccante esterno ex Ajax.

?⚪️⚫️ #Roma protagonista del mercato anche in uscita. Dopo Veretout all'OM per 11 + bonus, accelerata del #FulhamFC per Justin Kluivert ??. I Cottagers sono vicini all'acquisto per 10 milioni subito, affare a titolo definitivo ?? @RaimondoDM @TuttoMercatoWeb — Marco Conterio (@marcoconterio) August 4, 2022

Tra entrate e uscite prosegue il mercato della Roma: oltre a Veretout destinato al Marsiglia e a Villar prossimo al trasferimento alla Sampdoria, il club giallorosso lavora anche per cedere Justin Kluivert, uno degli esuberi in casa Roma. Secondo le informazioni del giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, il Fulham prepara l'assalto per l'esterno olandese.