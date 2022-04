VIDEO - Il Leicester si avvicina, arbitra lo spagnolo Del Cerro Grande. Mkhitaryan verso il rinnovo

Manca sempre meno alla prima delle due sfide più importanti della stagione della Roma, ovvero il confronto con il Leicester in semifinale di Conference League. L'arbitro della partita d'andata, in programma giovedì alle ore 21, sarà Del Cerro Grande, lo stesso della pesante sconfitta subita dai giallorossi in casa del Manchester United per 6-2 nella passata stagione. Mourinho ed Abraham parleranno in conferenza stampa dell'importantissimo match domani alle 19:30.

Per quanto riguarda il calciomercato, Mkhitaryan sembrerebbe sempre più vicino al rinnovo con la Roma.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - SCATTA IL BONUS LEGATO A DZEKO

IL MESSAGGERO - VOELLER: "ABRAHAM, VUOI LA FINALE? FAI COME ME"

RITIRO ROMA: BOCCIATA LA TOURNÉE NEGLI USA, IPOTESI AUSTRIA O ALGARVE

LEICESTER-ROMA: ARBITRA LO SPAGNOLO DEL CERRO GRANDE - I PRECEDENTI

LEICESTER-ROMA, IL PROGRAMMA DELLA VIGILIA: ALLE 11 RIFINITURA A TRIGORIA, ALLE 19.30 LA CONFERENZA DI MOURINHO E ABRAHAM

GIUDICE SPORTIVO: UN TURNO A OLIVEIRA, MANCINI IN DIFFIDA. ROMA MULTATA PER UN BICCHIERE LANCIATO DAI TIFOSI

CALCIOMERCATO ROMA: RINNOVO VICINO PER MKHITARYAN

IN THE BOX - BROZOVIC E BARELLA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LAZIO, LOTITO SULLA PROTESTA DEI TIFOSI: "SE LA CANTANO E SE LA SUONANO, UNA CONSTATAZIONE CHE NON VENGONO ALLO STADIO"

LR24