Capitolo Roma-Mkhitaryan: secondo le indiscrezioni del sito dell'esperto di calciomercato, ci sono le basi e le condizioni per prolungare l'attuale accordo dell'armeno in scadenza a giugno. Ci sono stati incontri e probabilmente non c'è la necessità di un altro summit. Negli ultimi giorni si è parlato della suggestione Lazio, ma non esistono margini. Il rinnovo di Mkhitaryan con il club giallorosso non è lontano.

(alfredopedulla.com)

