La Lazio ci prova per Henrikh Mkhitaryan. Secondo quanto riferisce il sito specializzato sul calciomercato, Claudio Lotito starebbe lavorando in prima persona per cercare di convincere l'armeno a cambiare sponda del Tevere. Mkhitaryan, intanto, tratta il rinnovo con la Roma.

(tuttomercatoweb.com)

LEGGI LA NOTIZIA ORIGINALE