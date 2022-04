Giudice Sportivo: 5mila euro di multa alla Roma per il lancio di un bicchiere da parte dei tifosi. Un turno ad Oliveira, Mancini in diffida

Dopo la 34a giornata di Serie A, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'Aia Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte. Per quanto riguarda la Roma, 5mila euro di ammenda alla società "per avere i suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, lanciato un bicchiere grande di carta semipieno nel settore sottostante occupato dalla tifoseria avversaria". Un turno di squalifica per Sergio Oliveira, che è stato ammonito nel corso della gara con l'Inter ed era già diffidato: salterà, dunque, la sfida casalinga col Bologna. Gianluca Mancini entra in diffida.

Restano in diffida Cristante ed Abraham.

(legaseriea.it)

