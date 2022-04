Lazio, Lotito: "I tifosi se la cantano e se la suonano da soli. Una constatazione che non vengono allo stadio" (VIDEO)

ALANEWS - «Il rapporto burrascoso con la Curva Nord? Chiedetelo a loro. Se non vengono allo stadio con chi fanno gli scontri...Io non posso dare consigli perché se la cantano e se la suonano da soli. Chiedono 40 euro a biglietto, ma basterebbe fare un'indagine su quanto mettono i biglietti le altre squadre. Noi in solo quattro partite all'anno alziamo i prezzi. Battuta poco carina? Che non vengono allo stadio è una constatazione», così il patron della Lazio, Claudio Lotito, intercettato da Alanews tra le vie della città.