Di nuovo Del Cerro Grande in semifinale: arbitrò il 6-2 di un anno fa con lo United

L'arbitro di Leicester-Roma sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Nato 46 anni fa a Madrid, di professione poliziotto, del Cerro Grande è tra i più esperti europei ed ha diretto 3 gare di Champions e altrettante di Europa League finora in stagione. Tra queste ultime 3 sfide anche due con squadre italiane: 0-0 della Lazio col Galatasaray all'Olimpico nei gironi e, nella stessa fase, il 3-0 del Napoli sul Legia Varsavia.

Con la Roma si rintracciano 2 precedenti che evocano ricordi opposti: l'ultimo è nel 6-2 della semifinale d'andata di un anno fa col Manchester United in Europa League, con rigore concesso ai giallorossi e realizzato da Pellegrini. L'altro, sempre la scorsa stagione in Europa League, con la vittoria per 1-2 in Svizzera sullo Young Boys quando si era ancora nei gironi iniziali. Nessun precedente, invece, per il Leicester.

