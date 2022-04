Bocciata l'ipotesi Stati Uniti per il ritiro della Roma di Mourinho che avrà luogo la prossima estate. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, infatti, per la preparazione alla nuova stagione è da escludere l'ipotesi a stelle e strisce. Possibile si replichi il ritiro in Algarve dell'ultima estate, o che stavolta si opti per l'Austria. Di sicuro ci saranno diverse amichevoli europee, soprattutto in Spagna.

(Corsport)