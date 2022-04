Voeller: "Abraham, vuoi la finale? Fai come me"

In vista della sfida tra Leicester e Roma, valida per la semifinale d'andata della Conference League, ha rilasciato un'intervista per il quotidiano Rudi Voeller. Di seguito uno stralcio delle dichiarazioni dell'ex attaccante giallorosso:

Mourinho si affida ad Abraham, capocannoniere della competizione, come lei nella Coppa Uefa del ‘91.

«Mi piace molto, prima di acquistare Schick lo avevamo seguito. Sapevo che trovava poco spazio nel Chelsea e ho provato a portarlo a Leverkusen. Alla fine lo ha preso la Roma e sono contento. Abraham è un centravanti veloce, tecnicamente bravo».

Nella Roma ci sono anche Zaniolo e Pellegrini.

«Due calciatori importanti. Nicolò viene da due infortuni gravi, ha un gran fisico, tiro, può fare una grande carriera. Lorenzo sono contento abbia continuato la tradizione dei capitani romanisti. E poi è ancora più bello quando si tratta di un giocatore forte come lui».

Mourinho è il tecnico ideale per questa piazza?

«Sì, ha riportato grande entusiasmo. Ho letto che l’Olimpico è sempre pieno, nonostante la Roma non lotti per le posizioni di vertice. Il motivo è che c’è una voglia incredibile di tornare a vincere qualcosa. Quanto accade mi ricorda quello che succede in Germania con l’Eintracht. Prima dell’esodo a Barcellona, il loro presidente mi disse che al Camp Nou avrebbero avuto il supporto di trentamila persone. Io mi sono messo a ridere. E invece aveva ragione lui».

La Roma può vincere la Conference League?

«Come no, certamente. Ci deve credere e fare meglio di noi».

(Il Messaggero)