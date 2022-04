SABATINI: "Cristante imprescindibile per la Roma" - CIARDI: "Credo che in estate possa arrivare un altro investimento alla Abraham"

Mancano due giorni alla sfida di Conference League tra Leicester e Roma, un impegno che si avvicina a passi gigante, ma c'è comunque tempo per continuare a discutere della gara contro l'Inter e del livello della rosa. "La Roma è una squadra che va decisamente rinforzata", è il pensiero di Alessio Nardo. "Credo che la Roma un investimento "alla Abraham" possa farlo anche la prossima estate", sostiene Augusto Ciardi.

Sandro Sabatini si sofferma invece su Cristante, assente sabato contro l'Inter: "Cristante, con tutti i suoi limiti, in campo internazionale è imprescindibile per la squadra di Mourinho".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Evidenzio un dato: nelle 3 sfide della Roma con l'Inter il punteggio complessivo è di 8-1 in favore dei nerazzurri. Per la prossima stagione i giallorossi devono ridurre questo gap. Essere così lontani dalla testa deve farci acquisire consapevolezza. La Roma è una squadra che va decisamente rinforzata (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'allenatore che ha fatto più gesti e più teatro in panchina, quest'anno, è stato Mourinho. Leicester-Roma? Al di là di tante cose, con il Bodo si è vista una grande compattezza. Cosa che non si è vista con l'Inter. Giovedì i giallorossi devono evitare di sfilacciarsi. Cristante, con tutti i suoi limiti, in campo internazionale è imprescindibile per la squadra di Mourinho (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Leicester-Roma? Ho sensazioni contrastanti. L'idea che possa essere una partita molto complicata mi sembra scontata. Ma in alcune ultime prestazioni la Roma ha dato la sensazione di potersela giocare alla pari. Gli inglesi non sono di primissimo livello nel loro campionato ma hanno un ritmo che ti può creare problemi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Leicester-Roma? I giallorossi devono evitare di pensare alla competizione vista finora, dove si sono incontrate squadrette. La Conference League fino ad oggi è stata una competizione di terza fascia, ma le squadre rimaste sono squadre dello stesso spessore di quella di Mourinho. Sarà una partita ad armi pari (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Credo che la Roma un investimento "alla Abraham" possa farlo anche la prossima estate (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il Leicester è una squadra alla portata della Roma. Non capisco come si faccia a non fischiare il fallo di Morata. La Roma deve fare in modo che all'Olimpico non serva un miracolo. Le due partite contro il Leicester sono le più importanti della stagione, ma non sottovaluterei le ultime quattro di campionato. Non mi affiderei a Veretout per la partita di giovedì. L'assenza di Cristante pesa, cercherei di recuperarlo assolutamente (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Giocare in Inghilterra è sempre un banco di prova psicologico ed agonistico. Mourinho conosce bene l'avversario e quell'atmosfera. È il classico banco di prova per una squadra che vuole crescere come la Roma e che per il momento è solo propaganda (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La determinazione può essere la chiave fondamentale per queste ultime partite. Mi aspetto che il Leicester cerchi di impostare la partita sull'intensità, non mi dispiacerebbe un pareggio all'andata. La partita con il Bologna va assolutamente vinta per continuare la corsa al quinto posto. La Roma senza Cristante è una squadra che rischia di perdere equilibrio (MARCO ANDREOLI, PlayRoma)

Vedo bene la Roma di Mourinho per determinazione e voglia di vincere, speriamo di sfatare il tabù inglesi nelle coppe europee. Il ritorno con un Olimpico pieno potrebbe essere un grande vantaggio. Il Leicester è una bella squadra, ma la Roma non è da meno. In caso di quinto posto in campionato e finale in Conference, darei una sufficienza abbondante alla stagione della Roma. Metterei Veretout al posto di Oliveira, la Roma ha bisogno di più dinamismo (VALERIO PAOLUCCI, PlayRoma)

Totti tornerebbe tranquillamente anche in questa Roma qui. Cosa ha la Roma in più rispetto al Leicester? Mourinho (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)