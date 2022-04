Leicester-Roma, il programma della vigilia: domani rifinitura alle 11:00, alle 19.30 la conferenza di Mourinho e Abraham

Reso noto il programma delle vigilia di Leicester-Roma, gara valevole per l'andata della semifinale di Conference League. Domani alle 11:00 si svolgerà la rifinitura della Roma a Trigoria, mentre in conferenza stampa andranno José Mourinho e Tammy Abraham, alle 18:30 locali, le 19:30 italiane. Per quanto riguarda il Leicester, invece, la rifinitura si svolgerà alle 11:30 locali e alle 13:30 ci sarà la conferenza stampa di Brendan Rodgers e un calciatore delle Foxes.