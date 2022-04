Inter matematicamente qualificata in Champions League, ma anche la Roma può sorridere: stando alle clausole dell'accordo che aveva portato al trasferimento di Edin Dzeko in nerazzurro, infatti, il club di Trigoria percepirà 1.5 milioni di euro proprio per l'obiettivo raggiunto dalla squadra di Inzaghi. Non certo una somma da capogiro, che però entra nelle casse della società guidata dai Friedkin.

(Gasport)