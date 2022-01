Arriva Sergio Oliveira, domani a Roma per le visite mediche. Mou ritrova Zaniolo ma c'è un altro positivo al Covid. Ai saluti Villar, Mayoral e Reynolds

Due giorni dopo la batosta con la Juve il mercato della Roma si accende. È in arrivo il secondo acquisto dei giallorossi in questa sessione. Domani sarà il giorno di Sergio Oliveira: domani mattina previsto l'arrivo nella Capitale e le visite mediche. Accontentato Mourinho, che avrà a disposizione per il match con il Cagliari il centrocampista con le caratteristiche da lui richieste. Potrebbe non essere l'ultimo arrivo, visto che è stata una giornata densa anche per il mercato in uscita. Pronti a fare le valigie Villar e Mayoral, destinazione Getafe, mentre Reynolds andrà all'Anderlecht e si è aperta qualche pista (Al Hilal e Sampdoria) anche per l'esubero Fazio.

L'altra buona notizia della giornata è il ritorno a disposizione di Zaniolo, ma Mourinho perde un altro giocatore, risultato positivo al Covid-19 e finora l'unico contagiato dal Coronavirus. Si è infatti negativizzato Fuzato, tornato ad allenarsi a Trigoria.

