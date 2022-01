PALOMBELLA: "L'unica cosa da fare è dare fiducia a Mourinho" - PRUZZO: "Mai visto il tifo della Roma accettare così passivamente i risultati"

Dopo la Juventus e verso il Cagliari, con in mezzo i giudizi radiofonici sull'andamento della Roma in campionato. "Mourinho doveva avere qualche punto in più, ma non può essere sempre colpa dell'allenatore", sostiene Fernando Orsi. "L'unica cosa da fare è dare fiducia a Mourinho. Mi aspetto che Mourinho dia qualcosa, magari sulla convinzione e sulla creazione di un gruppo forte", aggiunge Max Palombella.

"Non ho mai visto la tifoseria della Roma accettare così passivamente i risultati", conclude invece Roberto Pruzzo.

Mourinho ha sbagliato a criticare alcuni giocatori pubblicamente. Attacchi Shomurodov incolpandolo del gol...Tutti gli allenatori fanno i confronti, ma non in pubblico (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

In questi anni abbiamo sempre sopravvalutato la Roma, questa squadra non ha giocatori forti. Mourinho doveva avere qualche punto in più, ma non può essere sempre colpa dell'allenatore (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Zaniolo è un talento eccezionale, ma secondo me dovrebbe andare altrove. Deve capire che il calcio di oggi non è gossip (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Mourinho ha bisogno di giocatori di personalità. La Roma non è più abituata a stare ad alti livelli, per cambiare la mentalità ci vorrà tempo. Necessario prendere giocatori che non abbiano niente a che fare col passato. L'unica cosa da fare è dare fiducia a Mourinho. Mi aspetto che Mourinho dia qualcosa, magari sulla convinzione e sulla creazione di un gruppo forte (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Mourinho aveva preparato bene la partita, non gli si può dare la colpa per quei 7 minuti di follia. Quanto al futuro, non abbiamo abbastanza elementi per capire fino a che punto conti sugli attuali titolari (MARCO ANDREOLI, PlayRoma)

Capisco l'arrabbiatura dei Friedkin, ma la squadra andava rinforzata diversamente, soprattutto a centrocampo. Mandare via Mourinho sarebbe un grave passo indietro. La Roma avrebbe bisogno di giocatori che mordono le caviglie, che danno tutto in campo. Credo che la Roma a giugno rimarrà con molti di questi giocatori, ma ne andranno aggiunti cinque di altissima qualità (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

Non è detto che un grande allenatore riesca a fare bene ovunque, spesso gli allenatori perdono la loro creatività. Ho la sensazione che la storia recente di Mourinho dica questo... (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

La Roma si è rafforzata rispetto allo scorso anno, ha preso un portiere, un grande centravanti e ritrovato Zaniolo, eppure ha 10 punti in meno: è logico che Mourinho non stia facendo bene (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

9 sconfitte in 21 partite, quindi le responsabilità sono anche del tecnico. Continuo a pensare che la cosa migliore che possa essere capitata alla Roma sia Mourinho. Non riesco a vedere qualcosa che possa aiutare la Roma più di quanto possa farlo Mourinho, che anche lui deve correggere gli errori (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)