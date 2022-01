Sirene spagnole per il centrocampo della Roma: non solo Villar è al centro di attenzioni da parte di diversi club di Liga. Nello specifico è Amadou Diawara che sembra aver attirato le attenzioni del Valencia. La chiave di volta sarebbe la partenza di Daniel Wass, su cui è forte l'Atletico Madrid. In caso di partenza del danese, il Valencia piomberebbe forte sul guineano della Roma.

(tmw.com)

