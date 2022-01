Calciomercato Roma: il Getafe piomba su Villar

Altra pista spagnola per Gonzalo Villar: stando a quanto riporta su Twitter Flavio Maria Tassotti di Tele Radio Stereo, sul centrocampista spagnolo - finito ai margini delle gerarchie di Josè Mourinho - sarebbe piombato il Getafe, che aveva già manifestato un interesse per Borja Mayoral nelle ultime ore.

