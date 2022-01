Calciomercato Roma, dalla Spagna: Mayoral interessa al Getafe

Tornano a circolare voci su Borja Mayoral e dalla Spagna giungono indiscrezioni di un nuovo interesse per l'attaccante, ora in prestito alla Roma dal Real Madrid. Secondo le informazioni della giornalista Gemma Santos dell'emittente radiofonica COPE, il Getafe sarebbe alla ricerca di un centravanti in questa finestra di mercato invernale e avrebbe nel mirino anche Mayoral, oltre a Mariano Diaz del Real Madrid, che non vorrebbe però andar via, e Borja Bastón in forza al Real Oviedo.





Acabamos de contar en @tjcope que el Getafe quiere a Borja Mayoral para este mercado.. querrían a Mariano, pero es casi imposible porque no quiere salir..también han preguntado por Borja Bastón, que según hemos podido saber, tiene una cláusula de 1,5millones si sale a un Primera — Gemma Santos (@GemmitaSantos) January 9, 2022