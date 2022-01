Sergio Oliveira subito, ma in estate occhio a Xhaka

Sergio Oliveira in queste ore sta attendendo, con la valigia in mano, la chiusura della trattativa fra il Porto e la Roma. La questione è questa: la società portoghese preferirebbe l’obbligo al diritto di riscatto, ma è disposta ad accettare la richiesta (inderogabile) della società giallorossa se il prestito oneroso sarà più alto del milione proposto, con diritto di riscatto intorno ai 13,5 milioni. Il centrocampista sarebbe pronto a scendere in campo già subito, cioè contro il Cagliari, proprio come ha fatto Maitland-Niles con la Juve. In estate, però serviranno altri leader. E c’è chi giura che possa ripartire l’assalto a Xhaka dell’Arsenal, che Mou voleva già in estate.

(gasport)