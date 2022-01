Calciomercato Roma: Mayoral seguirà Villar, andrà al Getafe

Non solo Gonzalo Villar: un altro giocatore della Roma è destinato a vestire la maglia del Getafe. Torna in Spagna anche Borja Mayoral. Come riferisce il sito web del quotidiano 'As' è stato già definito (anche se non ancora sottoscritto) l'accordo tra i giallorossi, il club spagnolo e il Real Madrid, proprietario del cartellino del giocatore e l'operazione è sulla via della conclusione, salvo sorprese dell'ultim'ora.

Mayoral interromperà così il prestito biennale alla Roma e giocherà al Getafe con la stessa formula fino al termine della stagione.

(as.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE