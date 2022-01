AS Roma: biglietti per Cagliari, Lecce e il pack 3 gare annullati e rimborsati (COMUNICATO)

Nuove comunicazioni della Roma in merito ai biglietti, dopo la riduzione della capienza negli impianti sportivi. Il comunicato del club giallorosso sui tagliandi per Cagliari e Lecce e sul pack 3 gare (Cagliari, Genoa e Verona):

A seguito delle disposizioni che impongono la riduzione della capienza, AS Roma informa i titolari del pack 3 gare e dei biglietti per le partite con il Cagliari e con il Lecce che tutti i titoli saranno ANNULLATI E RIMBORSATI.

Queste sono le modalità.

Acquisti effettuati tramite canali ufficiali del Club

Tutti i biglietti acquistati attraverso i canali ufficiali del Club sono già stati annullati e saranno automaticamente rimborsati. L’importo pari al valore dei biglietti sarà riaccreditato sulla carta di credito, il conto Paypal o il conto bancario utilizzati per l’acquisto.

Il tutto avverrà in maniera automatica, senza necessità di operazioni da parte degli acquirenti.

Il rimborso sarà eseguito entro 30 giorni o visibile nell’estratto conto di febbraio. I tempi del riaccredito della somma dipendono infatti dal proprio istituto di credito.

Se hai pagato utilizzando un voucher o una gift card, sempre entro 30 giorni ritroverai la somma riaccreditata.

AS Roma non risponde degli acquisti effettuati su canali non ufficiali del Club.

Per gli abbonati

Vista l'impossibilità di accesso per tutti gli abbonati, nei prossimi giorni seguiranno comunicazioni dedicate.

Biglietti Settore Ospiti I biglietti del DISTINTO NORD OVEST (settore ospiti), acquistati su http://vivaticket.com, verranno annullati e rimborsati in automatico. Per quanto riguarda i titoli acquistati presso la rete Tlite Vivaticket il rimborso non sarà automatico, ma l’acquirente dovrà eseguire entro e non oltre il 20/01/2022 la richiesta sulla seguente piattaforma rimborsi: https://shop.vivaticket.com/ita/rimborsi