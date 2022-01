Calciomercato Roma: ai dettagli Reynolds in prestito secco all'Anderlecht. Villar verso la Liga

Dopo Maitland-Niles e in procinto di accogliere Sergio Oliveira, la Roma si concentra sulle uscite in questa finestra del mercato invernale. Secondo gli aggiornamenti del giornalista Filippo Biafora de "Il Tempo", Bryan Reynolds, scarsamente utilizzato da Mourinho, è vicino al passaggio all'Anderlecht: la trattativa per il trasferimento in prestito secco, senza un diritto di riscatto in favore del club belga, è ai dettagli finali. Anche Gonzalo Villar è destinato a salutare e ad andare in Liga.

