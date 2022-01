Calciomercato Roma, dal Portogallo: oggi possibile arrivo di Sergio Oliveira in Italia per le visite mediche

Per Sergio Oliveira, come scrivono anche in Portogallo, il destino è segnato: il centrocampista giocherà e nella Roma e, secondo quanto riferito, già oggi potrebbe raggiungere l'Italia per sottoporsi alle visite mediche con il club giallorosso. Il centrocampista dovrebbe salutare i compagni e lo staff tecnico del Porto e non sarà a disposizione per la partita contro il Vizela di Taça de Portugal.

Porto e Roma hanno raggiunto un accordo e mancano da limare alcuni dettagli legati ai premi: Sergio Oliveira arriverà in giallorosso in prestito per 1-1,5 milioni di euro con diritto di riscatto. Il club, invece, ha offerto al giocatore un contratto quadriennale da circa 2,5 milioni di euro.

(ojogo.pt)

