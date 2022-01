Trigoria: ripresa in vista del Cagliari. Zaniolo in gruppo, a parte Fuzato

Dopo la batosta con la Juve, la Roma è tornata in campo. La squadra giallorossa si è allenata oggi pomeriggio a Trigoria per la prima seduta della settimana in vista dell'impegno di domenica prossima con il Cagliari. Seduta incentrata sulla parte atletica: skip, allunghi, scatti e slalom per i giallorossi. Torna ad allenarsi con il gruppo Nicolò Zaniolo. Allenamento differenziato in palestra per Fuzato, tornato a disposizione di Mourinho dopo essersi negativizzato dal Covid-19.