Trigoria: Zaniolo e Fuzato tornano a disposizione di Mourinho

Dopo la notizia della positività al Coronavirus di un giocatore della Roma, sorride Josè Mourinho che può tornare a contare su due pedine della rosa. Daniel Fuzato, come riporta l'emittente satellitare sul proprio account Twitter, è risultato negativo all'ultimo test per il Coronavirus effettuato e potrà dunque rientrare in gruppo. Torna a disposizione anche Nicolò Zaniolo, assente in occasione del match contro la Juventus.

