VIDEO - Roma infuriata dopo il Milan, l'arbitro Maresca verso lo stop. Pinto: «Adesso basta, chiediamo rispetto». Pellegrini out per la Conference

In 24 ore la rabbia è stata tutt'altro che smaltita. Il giorno dopo il ko con il Milan e gli errori dell'arbitro Maresca che hanno pesantemente condizionato la partita, Tiago Pinto dà man forte a José Mourinho. Se il tecnico giallorosso aveva evitato di rispondere alle domande dei cronisti per 'tutelarsi' da possibili conseguenze ("Se parlo non sarò in panchina domenica"), il general manager giallorosso è tornato sugli episodi arbitrali. Non solo Maresca, ma anche Orsato, Guida e via via a ritroso. Tutte situazioni che portano ad un unico denominatore: "La Roma è stata danneggiata".

Gli strascichi di Roma-Milan potrebbero esserci anche dal punto di vista disciplinare, visto che la Procura Figc sta indagando su cori razzisti a Ibrahimovic, partiti dopo la provocatoria esultanza dello svedese contro i tifosi giallorossi. Domani la squadra tornerà ad allenarsi in vista del match di Conference League con il Bodo/Glimt e Mou non potrà contare su Pellegrini. Un'infiammazione al ginocchio sinistro (vistosamente fasciato nel match di ieri sera) ferma il capitano, che salterà l'impegno europeo. Tornando al mercato, l'agente di Villar apre ad un addio che appare sempre più probabile. Argomento che presto potrebbe essere affrontato dallo stesso Tiago Pinto, atteso domani a Londra proprio per degli incontri di mercato.

