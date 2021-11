MATTIOLI: "Milan superiore, ma Maresca insufficiente" - AGRESTI: "Mourinho è un caso"

Non solo Maresca: all'indomani di Roma-Milan si discute della direzione arbitrale, ma anche della prova dei giallorossi. "Il Milan è stato superiore rispetto alla Roma sia in mezzo al campo che per le idee di gioco. C’è poco da dire sulla vittoria dei rossoneri. L’arbitraggio di Maresca è stato indubbiamente insufficiente, ma per me il rigore su Ibrahimovic c’è", sostiene Mario Mattioli. "È inevitabile che l'arbitraggio abbia influito: è fuori dubbio che su 3 scontri diretti su 4 l'arbitro ha condizionato", aggiunge Jacopo Palizzi.

Stefano Agresti, invece, parla di Mourinho e della sua reazione dopo il match: "Mourinho è un caso, che ha svalutato il patrimonio della società facendo perdere di valore alcuni giocatori giovani, che non vince uno scontro diretto e che usa sempre gli stessi undici giocatori. Poi la butta sempre in confusione".

Il Milan è più forte della Roma. Quando viene espulso Hernandez la partita cambia, però gli episodi hanno fatto imbufalire tutto lo stadio. La Roma mi ha deluso molto, tanto più se giochi una partita del genere davanti a un pubblico così. Siamo sicuri che la tattica di Mourinho di tenere fuori alcuni giocatori dopo la partita di Conference e portare i ragazzini alla lunga lo premierà? Io vedo Cristante e Veretout iniziare ad avere la lingua di fuori (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

All’arbitro ieri sera darei 3 o 3.5 al massimo. Neanche davanti alle immagini si può dire che il fallo di Ibanez sia rigore. Io non so cosa abbia visto Maresca a 30 metri dall’azione e quando viene richiamato al Var conferma anche la decisione. Poi non dà quello su Pellegrini, di che cosa stiamo parlando. La Roma fa fatica in mezzo al campo, non ci sono i cambi e l’esclusione dei giocatori dopo la partita di Conference League è sbagliata. Hai bisogno di tutti e si vede da partite come quella di ieri. Poi va detto che ci sono episodi in partite determinanti che non vanno a favore della Roma (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ieri ho visto un Milan più forte della Roma. La partita è stata combattuta ma i rossoneri in campo erano una squadra presente e hanno dimostrato grande personalità. Il rigore su Ibrahimovic io non lo avrei dato, ma allo stesso modo non era fallo quello su Pellegrini alla fine (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Maresca ha arbitrato davvero male. Gli errori arbitrali ci sono stati però da una parte e dall’altra. La partita si divide, perché undici contro undici non c’è storia e il Milan domina. Poi con l’espulsione Mourinho mette dentro giocatori freschi e i giallorossi creano occasioni mettendo i rossoneri alle corde. Lo Special One perde contro la Lazio e dice di aver dominato la partita, poi perde con la Juve e senza mai tirare in porta dice di aver visto una grande partita e ieri esce dal campo e non dice che la squadra ha fatto meno di quello che ci si aspettava (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non penso che si possa fare quello che sta facendo Mourinho. A me dispiace dirlo, perché i tifosi della Roma sono coinvolti perché il portoghese grida e usa sempre le parole giuste, ma il suo comportamento fa male alla squadra. Lo scorso anno parlavamo di come Fonseca fosse incapace di vincere uno scontro diretto. Quest’anno però in quattro big match i giallorossi fanno un solo punto. Mourinho è un caso, che ha svalutato il patrimonio della società facendo perdere di valore alcuni giocatori giovani, che non vince uno scontro diretto e che usa sempre gli stessi undici giocatori. Poi la butta sempre in confusione (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mourinho non può fare la foto con la pizza quando vince e parlare dell’arbitro quando perde. Il portoghese fa la scenata a fine partita perché se poi ci si mette a parlare delle sue scelte e del gioco dei giallorossi allora va in crisi. Vina titolarissimo è un giocatore che mette in difficoltà la squadra. Ci sta parlare degli episodi, però il Milan ha dominato e non è giusto ridurre tutta la partita a un singolo evento di gioco (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Al 95' non puoi non dare questo calcio di rigore. Oggi gli arbitri devono parlare, c'è poca trasparenza. Il campionato non può essere deciso dalla qualità degli arbitri (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

La Roma ha fatto un passo indietro dal punto di vista della prestazione. Anche nel finale ho visto più una reazione di nervi che di squadra organizzata. È inevitabile, però, che l'arbitraggio ha influito: è fuori dubbio che su 3 scontri diretti su 4 l'arbitro ha condizionato (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo 92.7)