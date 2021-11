Roma-Milan, Maresca verso lo stop

La Roma esce sconfitta dal big match casalingo contro il Milan, ma a far discutere è la gestione della gara da parte del direttore di gara. A Fabio Maresca vengono contestate le decisioni in merito al rigore concesso ai rossoneri, a quello non dato su Pellegrini nel finale e all'uso dei cartellini nei confronti di entrambe le squadre. Il designatore Rocchi e i vertici arbitrali non sono soddisfatti di quanto accaduto all'Olimpico e per questo motivo, stando a quanto riportato dall'emittente satellitare, è possibile che per la prossima giornata Maresca venga fermato.

(Sky Sport)