ROMA-MILAN: le pagelle. ZANIOLO "Rugbistico" 6 - MOURINHO "DoMous Aurea" 5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Adesso la Roma va a fuoco. Per le malfatte degli arbitri che alzano le fiamme scaturite principalmente da chi la comanda, non governa attenzione, dall'estate: José Mourinho, tutt'oggi la principale garanzia che oltre le macerie attuali ci sia una visione futura, lungimirante quanto luminosa è la figura che la personifica.

Al disperso Mkhitaryan, s'aggiunge il "timer" di Abraham. Zaniolo, invece, è "rugbistico".

RUI PATRICIO 5 - Passo falso. Quello che fa verso il palo più lontano, svuotando il suo, dove s'infilza invece il tiro di Ibrahimovic.

KARSDORP 5 - Mette il piede sul possibile tap-in di Rafael Leao nel primo tempo. Dal fallo che produce la punizione dello 0-1 in avanti, poi, è vittima della confusione che s'innesca sempre più. DAL 80' SHOMURODOV SV - Ultima scelta, tra i rimasti. E pare risentirne.

MANCINI 5 - Gli spetta più volte Ibrahimovic, per collocazione. Altre volte, Rafael Leao. Esce ammaccato dalla maggior parte dei duelli.

IBANEZ 5,5 - S'ingrossa quando la partita ha le sembianze di uno scontro da saloon. Prima, aveva inseguito più che preso.

VIÑA 5 - Via in discesa. Poi tutto, sempre, più in salita. DAL 68' PEREZ 5,5 - Rischia quasi di portare una marcatura in più a Zaniolo.

CRISTANTE 5 - Tutto procedeva sufficientemente fino alla retrocessione difensiva che fa divampare il Milan in profondità.

VERETOUT 5 - Intrappolato in una rotonda. Gira in eterno, senza trovare lo svincolo giusto.

ZANIOLO 6 - Rugbistico. C'è un modo per approdare sulle rive opposte: ficcare pallone e speranze sotto il corposo avambraccio del 22, chiudere gli occhi e sperare di essere arrivati a meta. Non ci arriva ma il viaggio è comunque suggestivo.

PELLEGRINI 5,5 - Gli capitano gli spari migliori ma manca il bersaglio, pur se di poco. Più avanti, gioca assecondando più i nervi che il talento.

MKHITARYAN 4 - Cominciano a comparire i fogli col suo volto a bordocampo, in cerca di qualsiasi indizio possa favorirne il ritrovamento. DAL 46' AFENA 5,5 - Sprizza velocità e buoni propositi da ogni parte. Nella cronaca, però, resta ben poco oltre a un'improvvisa girata con tiro centrale.

ABRAHAM 4,5 - Svanendo gli effetti filantropici sugli sviluppi offensivi, compare il timer dall'ultimo gol, ormai giunto a più di un mese. DAL 63' EL SHAARAWY 6 - Getta la benzina dell'1-2 sul finale.

MOURINHO 5 - La speranza è che sia un visionario di successo, come già gli è successo, e abbia un progetto sul quale ricostruire Roma dopo l'incendio che sta appiccando. Perché in fondo anche Nerone, quando si spensero le fiamme, costruì la Domus Aurea sulle macerie. Sarà la DoMous Aurea. Sul giorno: la strategia improvvisa del 3-4-3 non migliora le pressioni offensive ma spalanca la profondità al Milan, confondibile solo per gli scarabocchi arbitrali. Resta un fatto: è 4°, ancora, avendo già affrontato 7 delle prime 10 in classifica.

@MirkoBussi