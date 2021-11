Tiago Pinto vuole Ceballos: prestito. Ma c'è il Betis da superare

La Roma fuori dal campo pensa già al mercato di gennaio e Tiago Pinto sta lavorando per rafforzare il cettnrocampo. Nel mirino del general manager portoghese c'è il centrocampista Dani Ceballos, 25 anni dedi proprietà del Real Madrid che potrebbe farlo partire a gennaio. Lo spagnolo non trova spazio nelle gerarchie di Ancelotti, ma non sembra intenzionato a lasciare la Liga. Per questo motivo salgono le quotazioni del Betis Siviglia interessato a lui. Il gm della Roma però continua a lavorare, nella speranza che si possa riucire a portare a termine il colpo.

(gasport)