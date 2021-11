I VOTI DEGLI ALTRI - Vina "troppo scarico". Pellegrini "lottatore infinito". Abraham "opaco"

LAROMA24.IT - La Roma esce sconfitta dalla partita casalinga contro il Milan e a farla da padrona sono i commenti in merito alla direzione di gara di Maresca. A parlare alla fine però è il risultato che premia i rossoneri per 2-1. Una sconfitta che costringe Mourinho a perdere la sua striscia di imbattibilità casalinga di 43 partite in Serie A. Serata da dimenticare per Rui Patricio, reo di aver sbagliato posizione sul gol di Ibrahimovic. Vina apparso molto stanco, mentre solita partita di sostanza per Veretout e Cristante. Abraham ancora fuori dal gioco, mentre alle sue spalle Mkhtiaryan non sembra avere più lo smalto della passata stagione. Due guerrieri infiniti Zaniolo e Pellegrini, che fino al triplice fischio fanno di tutto per provare a pareggiare la partita.

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 4.5

Karsdorp 5

Mancini 5.5

Ibanez 5

Vina 5

Cristante 5

Veretout 5

Zaniolo 6

Mkhitaryan 4.5

Pellegrini 6

Abraham 4.5

Felix 6

El Shaarawy 6

Carles Perez 6

Shomurodov sv

Mourinho 5

IL TEMPO

Rui Patricio 5

Karsdorp 5.5

Mancini 5.5

Ibañez 5

Viña 4.5

Cristante 5.5

Veretout 5.5

Zaniolo 6.5

Pellegrini 6

Mkhitaryan 4.5

Abraham 4.5

Felix 6

El Shaarawy 6

Carles Perez 5.5

Shomurodov sv

Mourinho 5

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 5

Karsdorp 6

Mancini 6

Ibañez 6

Viña 5.5

Cristante 6

Veretout 6

Zaniolo 6

Pellegrini 6.5

Mkhitaryan 5

Abraham 5

Felix 6

El Shaarawy 6.5

Carles Perez 6

Shomurodov sv

Mourinho 5.5

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 5.5

Karsdorp 5.5

Mancini 5

Ibañez 5

Viña 5.5

Cristante 5

Veretout 5

Zaniolo 6

Pellegrini 6

Mkhitaryan 5

Abraham 4

Felix 5.5

El Shaarawy 6.5

Carles Perez 5.5

Shomurodov sv

Mourinho 5

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 5

Karsdorp 6

Mancini 5,5

Ibanez 6,5

Vina 5

Cristante 5,5

Veretout 5,5

Zaniolo 6,5

Pellegrini 6

Mkhitaryan 4,5

Abraham 4,5

Felix 6

El Shaarawy 6

Carles Perez 6

Shomurodov sv

Mourinho 5,5



CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 5

Karsdorp 5

Mancini 5

Ibanez 6,5

Vina 5,5

Cristante 5

Veretout 5

Zaniolo 5,5

Pellegrini 6

Mkhitaryan 4,5

Abraham 5

Felix 5,5

El Shaarawy 6,5

Perez 6

Shomurodov sv

Mourinho 5,5

IL ROMANISTA

Rui Patricio 5.5

Karsdorp 6

Mancini 6

Ibanez 6

Vina 6

Cristante 6.5

Veretout 6

Zaniolo 6

Pellegrini 6.5

Mkhitaryan 5.5

Abraham 5.5

Felix 6.5

El Shaarawy 6

Carles Perez 6

Shomurodov sv

Mourinho 6