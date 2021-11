AG. VILLAR a LR24: "Mourinho prenda una decisione: Gonzalo è disponibile a partire"

Ogni giornata che passa, con le ultime scandite persino dall'uscita dalla lista dei convocati, Gonzalo Villar si allontana dalla Roma. Dopo la scorsa stagione in ascesa, l'attuale numero 8 giallorosso finora non ha giocato neanche un minuto in Serie A, trovando spazio, anche qui limitato, soltanto in Conference League.

Negli ultimi tempi si è parlato di alcuni interessi dalla Spagna per il centrocampista classe 1998, in particolare del Valencia. Alla redazione de LAROMA24.IT, l'agente dello spagnolo, Alejandro Camano, parla così della situazione del suo assistito: "Non credo che adesso possiamo prendere noi una decisione su Gonzalo, è un giocatore della Roma e crediamo abbia un valore: ha giocato 50 partite lo scorso anno, è importante per la Roma".

Ha proseguito Camano: "L'allenatore deve prendere una decisione, se gli serve o meno. Se non gli serve siamo disponibili a partire, adesso Gonzalo è molto felice alla Roma, è una squadra che gli piace tanto. Ieri mi ha mandato una foto dello stadio, era molto emozionato per il tifo che c'era: gli piace la squadra, la città, i tifosi. Se l'allenatore non gli darà possibilità, ed è un suo diritto di farlo, a gennaio parleremo della situazione".

LR24