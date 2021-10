Calciomercato Roma: è addio con Villar. Lo spagnolo dà un indizio sulla sua prossima squadra

Il futuro di Gonzalo Villar sembra sempre più lontano da Roma. Il centrocampista spagnolo è finito fuori dalle rotazioni del tecnico portoghese, che addirittura non lo sta più portando neanche in panchina. Come riferisce il sito del quotidiano sportivo, a gennaio è sempre più probabile un suo addio: forte l'interesse di Valencia e Atletico Madrid, con il primo club al lavoro per arrivare a Villar già nella finestra di mercato invernale. C'è il gradimento del giocatore, che ieri su Twitter ha anche dato un indizio di mercato: lo spagnolo ha infatti messo "like" a una tifosa che aveva scritto "qualcosa mi dice che Villar sta guardando il Valencia".

(corrieredellosport.it)

