AS Roma: l'indebitamento finanziario netto sale a 418,4 milioni di euro al 30 settembre (COMUNICATO)

L’Indebitamento finanziario netto adjusted della Società al 30 settembre 2021 evidenzia un indebitamento netto pari a 418,4 milioni di euro, e si confronta con un valore pari a 311,7 milioni di euro al 30 giugno 2021. L’incremento rispetto al 30 giugno 2021, pari a 106,7 milioni di euro, è sostanzialmente determinato dai finanziamenti soci erogati nei mesi di luglio, agosto e settembre da Romulus and Remus Investments LLC (“RRI”) per il tramite della controllante NEEP Roma Holding S.p.A. (“NEEP”), per 110,9 milioni di euro parzialmente compensate dal decremento del finanziamento infragruppo a breve termine verso MediaCo e del debito a breve termine verso banche.

Nel dettaglio, si compone di disponibilità liquide, per 17,1 milioni di euro (16,9 milioni di euro, al 30 giugno 2021), attività finanziarie non correnti per 0,1 milioni di euro (0,1 milioni di euro al 30 giugno 2021) e indebitamento, per complessivi 435,6 milioni di euro (328,7 milioni di euro, al 30 giugno 2021): [...]

L’Indebitamento finanziario netto adjusted a medio/lungo termine è pari a 407,7 milioni di euro (294,6 milioni di euro al 30 giugno 2021), composto da attività finanziarie non correnti, pari a 0,1 milioni di euro, rimaste invariate rispetto al 30 giugno 2021, e debiti finanziari, con scadenza oltre i 12 mesi, per complessivi 407,7 milioni di euro (294,7 milioni di euro al 30 giugno 2021), di cui: - 249,8 milioni di euro (247,1 milioni di euro al 30 giugno 2021) relativi ai contratti di finanziamento infragruppo con Soccer e Mediaco, da ultimo modificati nel mese di agosto 2019; - 141,7 milioni di euro (30,7 milioni di euro al 30 giugno 2021) per finanziamenti soci da parte di RRI per il tramite della controllante NEEP, al fine di supportare le esigenze di working capital del Gruppo; - 5,9 milioni di euro (5,9 milioni di euro al 30 giugno 2021) relativi al finanziamento chirografario erogato il 4 marzo 2021 a favore di AS Roma da una primaria banca italiana; - 0,5 milioni di euro (0,5 milioni di euro al 30 giugno 2021) per debiti verso altri Istituti Finanziari; - 10 milioni di euro (10,5 milioni di euro al 30 giugno 2021) per debiti finanziari per diritti d’uso derivanti dalla applicazione del principio contabile IFRS 16. L’Indebitamento finanziario netto adjusted a breve termine è pari a 10,7 milioni di euro (17 milioni di euro al 30 giugno 2021), composto da disponibilità liquide per 17,2 milioni di euro (16,9 milioni di euro al 30 giugno 2021) e debiti finanziari per 27,9 milioni di euro (33,9 milioni al 30 giugno 2021). In particolare, i Debiti finanziari con scadenza entro 12 mesi sono relativi a: - 12,7 milioni di euro (17,8 milioni di euro al 30 giugno 2021) alla parte a breve del contratto di finanziamento infragruppo con MediaCo, sopra richiamato; - 8,7 milioni di euro (10,1 milioni di euro al 30 giugno 2021) a debiti verso banche per finanziamenti bancari di breve periodo; - 0,3 milioni di euro (0,1 milioni di euro al 30 giugno 2021) relativi all'addebito delle operazioni effettuate a mezzo carte di credito aziendale; - 0,1 milioni di euro (0,1 milioni di euro 30 giugno 2021) a debiti verso altri Istituti Finanziari; e - 6,1 milioni di euro (5,8 milioni di euro al 30 giugno 2021) per la quota a breve del debito finanziario per diritti d’uso derivante dalla applicazione del principio contabile IFRS 16. Si segnala inoltre che, nel mese di ottobre 2021 la controllante indiretta RRI, per il tramite della controllante diretta NEEP, ha effettuato ulteriori versamenti in conto finanziamento soci pari a 10 milioni di euro al fine di supportare le esigenze di working capital del Gruppo. Infine, nel mese di Ottobre 2021, NEEP ha assunto l’impegno irrevocabile di convertire l’intero ammontare dei finanziamenti soci, pari a 151,7 milioni di euro, in “Riserva azionisti c/ aumento di Capitale” con effetto dalla data della prossima Assemblea degli Azionisti convocata per il 26 Novembre 2021 in prima convocazione e se necessario il 27 Novembre in seconda convocazione. INDEBITAMENTO FINANZIARIO ADJUSTED NETTO DEL GRUPPO L’Indebitamento finanziario netto consolidato adjusted al 30 settembre 2021 è pari a 404,7 milioni di euro e si confronta con un valore pari a 302 milioni di euro al 30 giugno 2021. L’incremento rispetto al 30 giugno 2021, pari a circa 102,7 milioni di euro, è sostanzialmente determinato dai finanziamenti soci erogati nel mese di luglio, agosto e settembre da Romulus and Remus Investments LLC (“RRI”) per il tramite della controllante NEEP Roma Holding S.p.A. (“NEEP”), per 110,9 milioni di euro, parzialmente compensati dalle maggiori disponibilità liquide. Si compone di disponibilità liquide, per 33,5 milioni di euro (22,8 milioni di euro, al 30 giugno 2021), attività finanziarie non correnti, per 10 milioni di euro (10 milioni di euro, al 30 giugno 2021), e debiti finanziari, per complessivi 448,2 milioni di euro (334,9 milioni di euro, al 30 giugno 2021). Nel dettaglio, l’Indebitamento finanziario netto consolidato adjusted a medio/lungo termine è pari a 412,7 milioni di euro (301,9 milioni di euro, al 30 giugno 2021), composto da: - Attività finanziarie non correnti, pari a 10 milioni di euro (10 milioni di euro, al 30 giugno 2021), relativi sostanzialmente a depositi su conti correnti posti a garanzia di impegni assunti nell’ambito del Prestito Obbligazionario2; - Debiti finanziari, con scadenza oltre i 12 mesi, per complessivi 422,8 milioni di euro (311,9 milioni di euro, al 30 giugno 2021), di cui: - 255,5 milioni di euro (254,8 milioni di euro, al 30 giugno 2021) relativi al Prestito Obbligazionario, sopra richiamato; - 141,7 milioni di euro (30,7 milioni di euro al 30 giugno 2021) per finanziamenti soci da parte di RRI per il tramite della controllante NEEP, al fine di supportare le esigenze di working capital del Gruppo; - 5,9 milioni di euro (5,9 milioni di euro al 30 giugno 2021) relativi al finanziamento chirografario erogato il 4 marzo 2021 a favore di AS Roma da una primaria banca italiana, descritto nel precedente paragrafo relativo all’Indebitamento finanziario netto adjusted della Società; - 0,5 milioni di euro (0,5 milioni di euro, al 30 giugno 2021) per debiti verso altri Istituti Finanziari; - 19,2 milioni di euro (19,9 milioni di euro, al 30 giugno 2021) per debiti finanziari per diritti d’uso derivanti dalla applicazione del principio contabile IFRS 16. L’Indebitamento finanziario netto consolidato adjusted a breve termine è negativo per 8,1 milioni di euro (positivo per 0,1 milioni di euro, al 30 giugno 2021), ed è composto da disponibilità liquide per 33,6 milioni di euro (22,8 milioni di euro, al 30 giugno 2021) parzialmente compensate da debiti finanziari per 25,9 milioni di euro (23 milioni di euro, al 30 giugno 2021). In particolare, i Debiti finanziari con scadenza entro 12 mesi sono relativi per: - 9,6 milioni di euro (6,1 milioni di euro, al 30 giugno 2021) alla parte a breve del Prestito Obbligazionario, sopra richiamato; - 8,7 milioni di euro (10,1 milioni di euro, al 30 giugno 2021) a debiti verso banche per finanziamenti bancari di breve periodo; - 0,3 milioni di euro (0,1 milioni di euro, al 30 giugno 2021), all'addebito delle operazioni effettuate a mezzo carte di credito aziendale; - 0,1 milioni di euro (0,1 milioni di euro, al 30 giugno 2021) a debiti verso altri Istituti Finanziari; e - 6,8 milioni di euro (6,5 milioni di euro, al 30 giugno 2021) per la quota a breve del debito finanziario per diritti d’uso derivante dalla applicazione del principio contabile IFRS 16. Si segnala inoltre che, nel mese di ottobre 2021 la controllante indiretta RRI, per il tramite della controllante diretta NEEP, ha effettuato ulteriori versamenti in conto finanziamento soci pari a 10 milioni di euro al fine di supportare le esigenze di working capital del Gruppo. Infine, nel mese di Ottobre 2021, NEEP ha assunto l’impegno irrevocabile di convertire l’intero ammontare dei finanziamenti soci, pari a 151,7 milioni di euro, in “Riserva azionisti c/ aumento di Capitale” con effetto dalla data della prossima Assemblea degli Azionisti convocata per il 26 Novembre 2021 in prima convocazione e se necessario il 27 Novembre in seconda convocazione.

