Calciomercato Roma: Marcao pronto a dire sì, Villar verso l'addio

IL ROMANISTA (P. TORRI) - Un centrale difensivo di piede sinistro. Tiago Pinto non ha mai fatto mistero, anche nel corso di incontri ufficiosi, di avere tra gli obiettivi di mercato, quello di dare a Mourinho un ulteriore centrale difensivo. (...) Ce ne sono tre in cima alla lista di Tiago Pinto: Lisandro Martinez (Ajax, 23 anni, scadenza contratto 2025, costo 25 milioni), Marcos Senesi (Feyenoord, 24 anni, scadenza contratto 2023, costo 12 milioni), Marcao (Galatasaray, 25 anni, scadenza contratto 2023, costo 10 milioni trattabili). Se avete letto con attenzione, è abbastanza chiaro, considerando pure i conti della Roma, che il più semplice da prendere è il brasiliano che gioca in Turchia. Anche perché il ragazzo già da tempo ha fatto sapere che sarebbe felice di trasferirsi a Trigoria. E pure perché il suo procuratore, Ugo Garcia, ha un rapporto consolidato con Tiago Pinto con il quale ha concluso diversi affari ai tempi del Benfica. (...) In ogni caso, chiunque dovesse essere il prescelto la condizione perché si concretizzi l'arrivo, è che qualcuno deve salutare la Roma. I sospettati sono sotto gli occhi di tutti (oltre a Fazio e Santon), ma le ultime fanno ritenere che quello destinato a fare le valigie per ritornare nella sua Spagna, sia Gonzalo Villar. (...)

LEGGI L'ARTICOLO INTEGRALE