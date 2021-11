Cori razzisti a Ibra, la Procura Federale indaga: audio al giudice sportivo

Ibrahimovic sblocca Roma-Milan, esulta a braccia spalancate verso la curva della Roma per più di qualche istante e viene anche ammonito da Maresca. A quel punto parte un coro contro di lui in cui viene definito "zingaro". Proprio per questo coro, ritenuto di natura discriminatoria, gli ispettori della Procura Federale hanno registrato tutto e la Procura stessa nelle prossime ore procederà con la segnalazione al Giudice Sportivo della Serie A. Al 55' quando il coro si è in parte ripetuto lo speaker dello stadio ha letto anche l'avviso per i tifosi.

