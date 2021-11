Da "Rigore generoso" a "Il penalty su Ibra c'è": le pagelle di Maresca in Roma-Milan. Media voto di 4,66

Ancora una volta fanno discutere le prestazione arbitrali con la Roma. Questa volta protagonista in negativo l'arbitro Fabio Maresca. Nelle valutazioni del giorno successivo sui quotidiani, la prestazione dell'arbitro è giudicata insufficiente all'unanimità ma con gradazioni differenti: "Male male, nelle decisioni prese e nella gestione della partita. Come sempre usa troppo i cartellini, non da ascolto al Var su un rigore generoso per un fallo di gioco tra Ibanez e Ibra, e non usa lo stesso metro per un contatto Kjaer-Pellegrini", scrive Il Messaggero che agli assegna voto 5.

Lo stesso voto assegnato dalla Gazzetta dello Sport, ma con una visione alquanto differente: "Nove cartellini gialli evidenziano una gara non tenuta in pugno, il rigore su Ibra c'è, pesa il secondo giallo a Theo. Lascia dubbi il contatto Kjaer-Pellegrini"

I VOTI DEI QUOTIDIANI SU MARESCA:

Media voto dei quotidiani: 4,66

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 4

Corriere della Sera - 4

Repubblica - 5

Il Messaggero - 5

Il Tempo - 5